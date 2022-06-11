МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, денонсирующий соглашение о гарантиях прав граждан государств-участников СНГ в области пенсионного обеспечения. Путин примет участие в пленарном заседании ПМЭФ

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"В целях обеспечения прекращения действия соглашения с 1 января 2023 года предусмотрено вступление в силу федерального закона о денонсации соглашения 30 июня 2022 года. Учитывая чувствительный характер пенсионной тематики, решение о выходе Российской Федерации из соглашения оформлено в виде федерального закона", — говорилось в пояснительных материалах к документу.

Согласно закону, положения соглашения, подписанного более 30 лет назад, уже не соответствуют "идеологии и основополагающим принципам пенсионных систем государств" СНГ, "не позволяют гражданам указанных государств в полном объеме реализовывать свои пенсионные права при выходе на пенсию".

Отмечается, что с некоторыми государствами СНГ, такими, как Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, уже подписаны новые соглашения. Таким образом, пенсионное обеспечение граждан СНГ осуществляется в соответствии с новыми заключенными соглашениями либо в соответствии с национальным законодательством.