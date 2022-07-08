Совет Федерации одобрил закон об индексации пенсий военных на 10%
МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Совфед на заседании в пятницу одобрил проект закона об индексации пенсий военных на 10% с 1 июня.
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МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Совфед на заседании в пятницу одобрил проект закона об индексации пенсий военных на 10% с 1 июня.
https://1prime.ru/pensions/20220708/837428457.html
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