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2022-07-08T15:39:10+03:00

2022-07-08T15:34:00+03:00

2022

https://1prime.ru/pensions/20220708/837428457.html

Совфед одобрил индексацию пенсий военных на 10%

Пенсии

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

Совфед на заседании в пятницу одобрил проект закона об индексации пенсий военных на 10% с 1 июня. ПРАЙМ, 08.07.2022

экономика, новости, пенсии

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60