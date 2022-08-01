МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. С 1 августа пенсионеры, работавшие в 2021 году, начнут получать страховую пенсию в увеличенном размере в результате ежегодного перерасчета, сообщили в пресс-службе ПФР. В ПФР напомнили, кто из россиян может "купить" себе стаж

Увеличение происходит автоматически, поэтому обращаться в Пенсионный фонд не нужно.

На беззаявительный перерасчет имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых работодатели в прошлом году уплачивали страховые взносы в ПФР.

Прибавка к пенсии индивидуальна. Ее размер зависит от заработной платы работающего пенсионера в 2021 году, с учетом которой работодатель уплатил страховые взносы и были начислены пенсионные коэффициенты, и года выхода на пенсию, поскольку используется размер стоимости коэффициента, установленного в год выхода на пенсию.

По предварительным данным, перерасчет коснется около 10 млн пенсионеров.