МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Граждане, имеющие пенсионные накопления в негосударственных фондах, смогут автоматически получать информацию о состоянии своего счета, соответствующие поправки в законодательство подготовлены, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В Госдуму внесли законопроект о тринадцатой пенсии

"Рассмотрим изменения в законодательство, которые касаются граждан, формирующих свои пенсионные накопления в негосударственных фондах. Сегодня для того, чтобы узнать всю информацию о состоянии счета, сумме накоплений и о том, когда можно получить выплаты по ним, они должны лично обратиться в отделение своего фонда. Благодаря поправкам такая информация людям, которые хранят часть своей пенсии в негосударственных пенсионных фондах, будет приходить автоматически", — сказал Мишустин на совещании с кабмином.