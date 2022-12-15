МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Если в ближайшие годы не будут выработаны и не начнут реализовываться меры реагирования на вызовы, стоящие перед российской пенсионной системой, то уровень пенсий в стране может стать "социально неприемлемым", предупредили в статье для журнала "Вопросы экономики" ученые из РАНХиГС Юрий Горлин и Виктор Ляшок. Путин пообещал обсудить вопрос об индексации пенсий работающим инвалидам

По их подсчетам, при бездействии властей к 2050 году соотношение средней пенсии и средней зарплаты в стране сократится с нынешнего 31 до 27%.

Чтобы не допустить этого, авторы предлагают принять комплекс решений. Среди возможных мер были названы постепенное повышение ставки страховых взносов и установление моратория на введение новых льгот по ним. Также Горлин и Ляшок допустили, что будет необходимо повысить требования к стажу для выхода на пенсию, увязать размер пенсии работающих пенсионеров с их зарплатой и другое.