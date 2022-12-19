МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, устанавливающий с 1 января 2023 года ожидаемый период выплаты накопительной пенсии. Голикова рассказала, когда можно подать заявления на единое пособие семьям

Согласно закону, в целях определения размера накопительной пенсии и корректировки ее размера ожидаемый период выплаты пенсии для мужчин и женщин с 1 января 2023 года будет установлен в размере 264 месяцев.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.