Путин подписал закон об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии
Путин подписал закон об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии в 2023 году
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МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, устанавливающий с 1 января 2023 года ожидаемый период выплаты накопительной пенсии.
Согласно закону, в целях определения размера накопительной пенсии и корректировки ее размера ожидаемый период выплаты пенсии для мужчин и женщин с 1 января 2023 года будет установлен в размере 264 месяцев.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.