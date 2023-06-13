МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о досудебном урегулировании через финансового омбудсмена споров, связанных с несанкционированным переводом пенсионных накоплений граждан из одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой. Путин подписал закон о регулировании табачного рынка

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон наделяет финансового омбудсмена полномочиями рассматривать требования граждан о возврате пенсионных накоплений в случае их неправомерного перевода в другой НПФ.

При этом вводится обязательный досудебный порядок рассмотрения финансовым омбудсменом таких обращений – но только если они поступили до установления заявителю накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты или единовременной выплаты средств пенсионных накоплений.

Причем граждане получат доступ к досудебному механизму защиты своих пенсионных прав независимо от суммы их пенсионных накоплений или пенсионных резервов. Для этого исключается ограничение в 500 тысяч рублей по сумме требований потребителей финансовых услуг к НПФ. Путин уточнил основания для избрания мер пресечения бизнесменам

Суды будут рассматривать соответствующие обращения, только если их не удалось урегулировать в досудебном порядке через финансового омбудсмена. Требования о признании договора об обязательном пенсионном страховании незаключенным по иным основаниям или о признании его недействительным суды смогут рассматривать без их обязательного предварительного рассмотрения омбудсменом.

Согласно закону, вводится запрет на вмешательство в деятельность финансового уполномоченного по рассмотрению обращений потребителей финансовых услуг. А служба обеспечения его деятельности сможет без доверенности представлять финансового омбудсмена в судах, а также в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, органами госвласти и местного самоуправления, Банком России. Финомбудсмен также будет вправе заменить ответчика, если выяснится, что потребитель ошибочно предъявил претензию не к той финансовой организации, — но только в случае, если тот согласен с такой заменой.