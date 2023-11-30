МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о нескольких вступающих силу в декабре нормативных актах, в частности о законе, согласно которому финансовый уполномоченный будет вправе рассматривать внесудебные споры о незаконном переводе пенсионных накоплений. Об этом говорится в Telegram-канале ГД. Раскрыто, как пенсионеров и их доход пересчитают с 1 декабря

Также сообщается, что с 1 декабря начнет действовать закон, по которому регистрация на российских сайтах станет возможна только с помощью отечественных сервисов или номера телефона.

Кроме того, введут основания недействительности заграничного, служебного или дипломатического паспорта. "Это могут быть утрата, истечение срока действия, прекращение гражданства, установление факта оформления на основании недостоверных сведений, непередача без уважительной причины паспорта гражданином РФ, право которого на выезд из России ограничено по основанию, предусмотренному законом, на хранение в уполномоченные орган или организацию", — сказано в нормативном акте, вступающем в силу 11 декабря.

В эту же дату начнет действовать закон, который позволит смягчить пребывание осужденных. Возраст детей, которые могут находиться с осужденной матерью, повысят с трех до четырех лет. Кроме того, в два раза вырастет сумма средств для покупки вещей первой необходимости.