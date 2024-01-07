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https://1prime.ru/pensions/20240107/842740058.html
Россиянам назвали преимущества программы долгосрочных сбережений
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С января 2024 года в России запускается программа долгосрочных сбережений (ПДС), ее участники программы смогут "разморозить" свои пенсионные накопления, рассказал в эфире радио... ПРАЙМ, 07.01.2024
экономика, новости, пенсии, пенсия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. С января 2024 года в России запускается программа долгосрочных сбережений (ПДС), ее участники программы смогут "разморозить" свои пенсионные накопления, рассказал в эфире радио Sputnik эксперт Финансового университета при правительстве России, управляющий Федеральным общественно-государственным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин.
По его словам, ПДС полностью добровольна и обладает рядом привлекательных особенностей.
Программа предполагает государственное софинансирование до 36 тысяч рублей в год в течение первых трех лет действия. Ее преимуществом, в частности, является возможность воспользоваться накоплениями до выхода на пенсию.
Еще одним достоинством нового финансового инструмента является возможность получить налоговый вычет. При этом максимальная сумма вычета ограничена — 52 тысячи рублей при взносе от 400 тысяч.
Максимальная сумма страхового покрытия для обеспечения безопасности долгосрочных сбережений в данный момент составляет 2,8 миллиона рублей, что в два раза больше, чем обеспечение банковского депозита.