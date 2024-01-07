МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. С января 2024 года в России запускается программа долгосрочных сбережений (ПДС), ее участники программы смогут "разморозить" свои пенсионные накопления, рассказал в эфире радио Sputnik эксперт Финансового университета при правительстве России, управляющий Федеральным общественно-государственным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин. Финансист объяснила, сколько нужно работать, чтобы выйти на пенсию

По его словам, ПДС полностью добровольна и обладает рядом привлекательных особенностей.

Программа предполагает государственное софинансирование до 36 тысяч рублей в год в течение первых трех лет действия. Ее преимуществом, в частности, является возможность воспользоваться накоплениями до выхода на пенсию.

Еще одним достоинством нового финансового инструмента является возможность получить налоговый вычет. При этом максимальная сумма вычета ограничена — 52 тысячи рублей при взносе от 400 тысяч.

Максимальная сумма страхового покрытия для обеспечения безопасности долгосрочных сбережений в данный момент составляет 2,8 миллиона рублей, что в два раза больше, чем обеспечение банковского депозита.