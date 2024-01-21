2024-01-21T03:30:00+03:00
2024-01-21T03:31:30+03:00
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Минтруд предложил проиндексировать пенсии самозанятым, пишут СМИ
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Минтруд России предлагает исключить самозанятых пенсионеров, которые платят добровольные взносы на обязательное пенсионное страхование, из категории работающих лиц, что позволит... ПРАЙМ, 21.01.2024
экономика, новости, пенсии, россия, минтруд, самозанятые, пенсии, пособия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Минтруд России предлагает исключить самозанятых пенсионеров, которые платят добровольные взносы на обязательное пенсионное страхование, из категории работающих лиц, что позволит проиндексировать их пенсии и выплачивать им социальные пособия, сообщает газета "Известия".
"Минтруд РФ приготовил поправки в 29 статью федерального закона 422-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в РФ". Изменения исключают самозанятых, которые уплачивают добровольные взносы на обязательное пенсионное страхование, из списка работающих. Новшества дают возможность индексировать их пенсии наравне с неработающими пенсионерами, а также выплачивать им пособия по уходу за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за нетрудоспособным человеком", — сообщается в издании.
В Минтруде изданию уточнили, предложенные поправки разработаны для того, чтобы самозанятым пенсионерам не приходилось выбирать между повышением своей пенсии в будущем, оплачивая добровольные взносы на обязательное пенсионное страхование, и индексацией уже получаемой ими выплаты.
Отмечается, что в настоящее время законопроект проходит межведомственное согласование, после чего поступит в Госдуму.