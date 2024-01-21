МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Минтруд России предлагает исключить самозанятых пенсионеров, которые платят добровольные взносы на обязательное пенсионное страхование, из категории работающих лиц, что позволит проиндексировать их пенсии и выплачивать им социальные пособия, сообщает газета "Известия". Россиянам назвали условие для получения пенсии в 50 тысяч рублей

"Минтруд РФ приготовил поправки в 29 статью федерального закона 422-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в РФ". Изменения исключают самозанятых, которые уплачивают добровольные взносы на обязательное пенсионное страхование, из списка работающих. Новшества дают возможность индексировать их пенсии наравне с неработающими пенсионерами, а также выплачивать им пособия по уходу за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за нетрудоспособным человеком", — сообщается в издании.

В Минтруде изданию уточнили, предложенные поправки разработаны для того, чтобы самозанятым пенсионерам не приходилось выбирать между повышением своей пенсии в будущем, оплачивая добровольные взносы на обязательное пенсионное страхование, и индексацией уже получаемой ими выплаты.

Отмечается, что в настоящее время законопроект проходит межведомственное согласование, после чего поступит в Госдуму.