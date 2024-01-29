МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Право на гибкий график для работников пенсионного и предпенсионного возраста уже закреплено в законодательстве, поэтому вносить новые изменения не требуется, заявил РИА Новости глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов (ЛДПР). Названа еще одна группа россиян, которой могут повысить пенсию

Ранее "Известия" со ссылкой на положения совместного доклада АНО "Национальные приоритеты" и НИУ ВШЭ сообщили о содержащемся в нем предложении о необходимости закрепить право на "гибкие формы занятости" для людей пенсионного и предпенсионного возраста, чтобы они могли продолжать трудиться и быть ресурсом для экономики на своих рабочих местах. Также в докладе содержится информация о необходимости проведения мониторинга для выявления дискриминации пожилых людей на рабочих местах.

"Считаю, что в данной части законодательные изменения не требуются, потому как рамки зафиксированы. Ни профсоюзная сторона, ни представители работодателей такие вопросы не поднимали относительно пенсионеров и предпенсионеров, потому что это и так можно", — прокомментировал Нилов агентству положения данного доклада.

Он также напомнил об уже существующем запрете на дискриминацию, но отметил, что поддерживает идею мониторинга для ее выявления в отношении пожилых людей.