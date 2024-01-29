2024-01-29T11:23:31+03:00
2024-01-29T11:23:31+03:00
2024-01-29T11:23:31+03:00
2024
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Депутат напомнил о праве пенсионеров на гибкий график работы
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Право на гибкий график для работников пенсионного и предпенсионного возраста уже закреплено в законодательстве, поэтому вносить новые изменения не требуется, заявил РИА Новости... ПРАЙМ, 29.01.2024
экономика, новости, пенсии, госдума, пенсии, работающие пенсионеры
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Право на гибкий график для работников пенсионного и предпенсионного возраста уже закреплено в законодательстве, поэтому вносить новые изменения не требуется, заявил РИА Новости глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов (ЛДПР).
Ранее "Известия" со ссылкой на положения совместного доклада АНО "Национальные приоритеты" и НИУ ВШЭ сообщили о содержащемся в нем предложении о необходимости закрепить право на "гибкие формы занятости" для людей пенсионного и предпенсионного возраста, чтобы они могли продолжать трудиться и быть ресурсом для экономики на своих рабочих местах. Также в докладе содержится информация о необходимости проведения мониторинга для выявления дискриминации пожилых людей на рабочих местах.
"Считаю, что в данной части законодательные изменения не требуются, потому как рамки зафиксированы. Ни профсоюзная сторона, ни представители работодателей такие вопросы не поднимали относительно пенсионеров и предпенсионеров, потому что это и так можно", — прокомментировал Нилов агентству положения данного доклада.
Он также напомнил об уже существующем запрете на дискриминацию, но отметил, что поддерживает идею мониторинга для ее выявления в отношении пожилых людей.