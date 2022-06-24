МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Китай планирует превратить Фонд содействия сотрудничеству Юг-Юг в Фонд глобального развития и сотрудничества Юг-Юг и увеличить его базовый капитал на 1 миллиард долларов. Об этом сообщил лидер страны Си Цзиньпин в ходе выступления на саммите формата "БРИКС плюс". В МИД сообщили о готовности Китая поставлять технологии в Россию

По словам председателя КНР, страна намерена увеличить инвестиции в глобальное сотрудничество в целях развития, а также модернизировать Фонд содействия сотрудничеству Юг-Юг, превратив его в Фонд глобального развития и сотрудничества Юг-Юг и увеличив капитал до четырех миллиардов долларов.

Си Цзиньпин добавил, что Пекин нарастит инвестиции в Целевой фонд мира и развития Китай-ООН.