МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Банк России поддерживает возможность получения страховщиками ограниченной лицензии на управление паевыми инвестиционными фондами (ПИФами) только в рамках долевого страхования жизни (ДСЖ), сообщили в пресс-службе регулятора РИА Новости. Банк России будет контролировать рост котировок низколиквидных акций

"Банк России поддерживает возможность получения страховщиками ограниченной лицензии на управление ПИФ только в рамках долевого страхования жизни. Это компромиссное решение, учитывающие интересы профучастников и страховщиков. Сейчас ведется работа над поправками", — сказали в ЦБ.

В декабре Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства при президенте РФ не поддержал законопроект, внесенный в Госдуму в октябре и предлагающий ввести новый вид страхования с инвестиционной составляющей. Согласно заключению совета, проект не позволяет определить, с кем предполагается заключать договор доверительного управления в случаях, когда страховая компания самостоятельно осуществляет управление сформированными за счет страховых взносов средствами.

В начале февраля ЦБ прокомментировал агентству, что процесс обсуждения с заинтересованными сторонами показал необходимость определенной доработки текста законопроекта. Также ЦБ указывал, что для внедрения ДСЖ планируется разрешить страховщикам, имеющим лицензию на страхование жизни, получать лицензию управляющей компании на управление инвестфондами, ПИФами и негосударственными пенсионными фондами, а управляющим компаниям – лицензию на добровольное страхование жизни.