МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Европы завершили торги понедельника преимущественно небольшим ростом, рынки находятся в ожидании финансовой отчетности крупных компаний, следует из данных торгов и комментарии аналитика. Минцифры раскрыло, когда остановит выдачу грантов на новые разработки в IT

По итогам дня британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,19% — до 7678,59 пункта, французский CAC 40 снизился на 0,07%, до 7427,31 пункта, немецкий DAX поднялся на 0,08%, до 16190,95 пункта.

На этой неделе о своих финансовых результатах за предыдущий квартал сообщат такие крупнейшие технологические компании, как Microsoft, Alphabet и Meta Platforms (запрещена в РФ как экстремистская организация). Аналитики ожидают от IT-компаний смешанных результатов.

"Мы ожидаем, что отчетность компаний, работающих в сфере высоких технологий, будет смешанной, и настоящим испытанием для инвесторов станут компании, в значительной степени связанные с искусственным интеллектом, поскольку трейдерам не терпится узнать, смогут ли эти компании показать достаточно высокие результаты", — цитирует агентство Блумберг главного инвестиционного директора Main Street Research Джеймса Деммерта (James Demmert).

Из европейских компаний во вторник финансовые отчеты опубликуют Unicredit, Unilever и LVMH, в среду — Airbus, Equinor, Danone.