МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Ликвидная часть Фонда национального благосостояния (ФНБ) к концу 2026 года будет на уровне 3,5% ВВП, заявил министр финансов России Антон Силуанов. Силуанов прокомментировал выплаты бизнесом налогов на сверхприбыль

"Если помните, у нас с вами была точка — уровень, проходя который, мы могли бы более свободно инвестировать средства ФНБ, — сначала 7%, потом 10% ВВП. Сейчас мы, к концу трехлетки, сможем накопить 3,5% ВВП, это далеко от тех уровней безопасного объема ликвидности, который мы сами себе законодательно определяем", — сказал Силуанов, выступая в понедельник на расширенном заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.