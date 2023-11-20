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2023
https://1prime.ru/personal_investments/20231120/842312819.html
Силуанов спрогнозировал уровень ликвидной части ФНБ к концу года
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Ликвидная часть Фонда национального благосостояния (ФНБ) к концу 2026 года будет на уровне 3,5% ВВП, заявил министр финансов России Антон Силуанов. "Если помните, у нас с вами... ПРАЙМ, 20.11.2023
макроэкономика, финансы, экономика, новости, фонды, россия, фнб
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Ликвидная часть Фонда национального благосостояния (ФНБ) к концу 2026 года будет на уровне 3,5% ВВП, заявил министр финансов России Антон Силуанов.
"Если помните, у нас с вами была точка — уровень, проходя который, мы могли бы более свободно инвестировать средства ФНБ, — сначала 7%, потом 10% ВВП. Сейчас мы, к концу трехлетки, сможем накопить 3,5% ВВП, это далеко от тех уровней безопасного объема ликвидности, который мы сами себе законодательно определяем", — сказал Силуанов, выступая в понедельник на расширенном заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.