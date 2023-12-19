МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Совет управляющих Международного валютного фонда (МВФ) одобрил увеличение квот для членов организации на 50% или на 320 миллиардов долларов до уровня 960 миллиардов долларов, говорится в заявлении МВФ. Директор МВФ объяснила, сколько сможет выдержать Украина без помощи Запада

"Совет управляющих Международного валютного фонда (МВФ) завершили 16-ю общую оценку квот и одобрил повышение квот членов МВФ", — говорится в опубликованном документе.

Уточняется, что квоты будут повышены на 320 миллиардов долларов и их совокупный объем доведен до 960 миллиардов долларов.

Голосование по повышению квот завершилось 15 декабря 2023 года. "Управляющие, представлявшие 92,86% совокупных голосующих сил, отдали голоса в поддержку резолюции, превысив необходимый уровень в 85%", — добавили в фонде.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, комментируя решение Совета управляющих фонда, выразила благодарность за принятое решение повысить доступные ресурсы международной организации, отметила, что это сократит зависимость МВФ от заемных средств и восстановит роль квот как основного ресурса для предоставления заемных средств.

"Я с нетерпением ждут от членов своевременного исполнения этого важного соглашения", — добавила она.

Следующий общий пересмотр квот МВФ состоится в июне 2025 года.