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Власти Удмуртии хотят включить в инвестстратегию города Сарапул блокчейн-технологии и ICО


МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Власти Удмуртии намерены развивать блокчейн-технологии, майнинг и ICO (первичное публичное размещение токенов) в рамках инвестстратегии развития моногорода Сарапул до 2035 года, следует из пилотного проекта, представленного на экспертном совете по цифровой экономике и блокчейн технологиям при комитете Госдумы по экономическому развитию, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

"Для Удмуртии IT-сфера в целом является одной из приоритетных отраслей экономики, у нас 6% валового регионального продукта дают IT-компании и компании сферы связи… У нас есть город Сарапул, мы предлагаем именно на территории данного муниципального образования попробовать отработать историю с регуляторной песочницей по блокчейн-технологиям", - заявил первый заместитель председателя правительства Удмуртской республики Александр Свинин в ходе презентации проекта в Госдуме. По его словам, первые проекты в данной сфере планируется запустить в текущем году.

Предполагается, что развитие блокчейн-технологий приведет к созданию новых рабочих мест, увеличению объема инвестиций, росту несырьевого экспорта товаров и услуг за счет новых проектов ICO.

В республике также планируется сформировать центр компетенций по блокчейн-технологиям. Помимо блокчейн-технологий, в регионе планируется одобрить регистрацию криптовалютных бирж и компаний, занимающихся проведением ICO, а также легализовать майнинг. Развитие майнинга, как ожидается, позволит привлечь к рекламе проекта международные организации, а также инициировать работу по формированию требований к майнинг-фермам как к источникам загрязнения окружающей среды.

По словам Свинина, в 2017 году в Удмуртии были реализованы IT-проекты на сумму почти в 3,5 миллиарда рублей, что является для республики "внушительной суммой", предложенный проект позволит значительно увеличить данную сумму.

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