"Ростелеком" планирует проложить подводный кабель на Курилы в конце 2018 г

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. "Ростелеком" RTKM планирует в конце 2018 года завершить прокладку подводного кабеля на Курилы, сообщил глава компании Михаил Осеевский на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"В рамках реализации программы развития Дальнего Востока планируем подключить Курильские острова, проложить подводный кабель. Сегодня все изыскательские работы завершены. Как только позволят погодные условия – видимо, в мае–июне, – корабль начнет эту работу. В конце 2018 года мы ее завершим, и в целом Дальний Восток будет обеспечен современной инфраструктурой", - сообщил Осеевский.

Как отметил глава компании, в предыдущие годы "Ростелеком" подключил Сахалин, Камчатку и Магадан и следит, насколько активно пользуются жители этими современными инструментами.

По словам Осеевского, компания видит большие перспективы в развитии новых технологий. В частности, начала тестировать сети пятого поколения. "Весной эти опытные участки будут развернуты в "Сколково", в Иннополисе и в Эрмитаже в Санкт-Петербурге. Поэтому готовимся к движению вперед", - отметил глава компании.

"Ростелеком" - один из крупнейших в России телекоммуникационных операторов. Государство через Росимущество владеет 45,04% уставного капитала "Ростелекома", ВЭБ - 3,96%, "дочка" оператора ООО "Мобител" - 16,24%.