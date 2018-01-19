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Мошенники придумали простой способ снять деньги с банковских карт россиян


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Мошенники придумали новый способ обмана держателей банковских карт российских банков, пишет газета "Известия" в пятницу.

Желающие завладеть чужими деньгами мошенники при помощи виртуальных АТС стали звонить клиентам российских кредитных организаций с номеров банков с целью выведать логин и пароль пластиковых карт.

Как рассказали изданию в специализирующейся на вопросах безопасности дистанционного банковского обслуживания компании Zecurion и в "Билайне, в настоящее время от действий злоумышленников уже превысил 30 млн рублей, а число пострадавших составляет тысячи человек.

По данным экспертов, мошенники работают с уже существующей сетью, которая позволяет создать рабочее место в любой точке мира, за пределами страны.

В среднем месячный расход на проведение таких телефонных махинаций злоумышленникам обходится в 3 тысячи рублей. В частности, мошенники оформляют облачную АТС на одноразовую SIM-карту мобильного оператора, после чего этого через веб-интерфейс изменяют номер своей станции на номер кредитной организации и, представляясь сотрудником банка, обзванивают клиентов, уточняя данные банковских карт, после чего выводят деньги.

О том, что такая схема мошенничества в России набирает обороты, сообщили изданию и в компаниях "Инфосистемы Джет" и Positive Technologies. В среднем с одного банковского счета преступники выводят около 5–10 тысяч рублей.

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