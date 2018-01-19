Персонал цеха "ВСМПО-Ависма" в Березниках эвакуирован после ЧП с оборудованием

МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Персонал цеха металлургического предприятия компании "ВСМПО-Ависма", расположенного в Березняках Пермского края, эвакуирован после разгерметизации оборудования и разлива расплавленных хлористых солей, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"После разгерметизации оборудования в цехе номер 32 произошел разлив 100 килограммов расплава хлористых солей, эвакуированы 35 сотрудников рабочей смены", - сказал собеседник агентства.

По его словам, инцидент произошел на территории промзоны по адресу: улица Загородная, дом 29. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте ЧП работают два подразделения газодымозащитной службы с применением вещества для охлаждения места разлива.

"Превышений предельно допустимой концентрации хлора в здании цеха нет", - отметил собеседник агентства, добавив, что на месте ЧП развернут оперативный штаб под руководством генерального директора предприятия.