X5 Retail подала ходатайство в ФАС о покупке 100 магазинов "Уфимский гастроном"

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Компания X5 Retail Group, которая управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", изучает возможность покупки 100 магазинов "Уфимский гастроном" в Башкирии и подала соответствующее ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ, говорится в пресс-релизе X5 Retail.

"Компания рассматривает возможность приобретения 100 магазинов компании "Уфимский гастроном", расположенных в различных населенных пунктах Республики Башкортостан, в том числе 38 в Уфе. Все магазины планируется интегрировать в торговую сеть "Пятерочка", - говорится в релизе.

"Чтобы изучить позицию ФАС России по данному вопросу, X5 обратилась в антимонопольное ведомство с соответствующим ходатайством. Дальнейшие шаги компании будут зависеть от ответа ФАС", - добавляет X5.

X5 Retail Group - крупнейший по объему выручки российский ритейлер. Общее количество магазинов компании на конец декабря 2017 года достигло 12,121 тысячи. Выручка X5 Retail в 2017 году увеличилась на 25,5% по сравнению с предыдущим годом и достигла 1,287 триллиона рублей. Основным акционером ритейлера является "Альфа-групп" (владеет 47,86% акций компании), free float составляет 40,63%.