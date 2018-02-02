Объем кредитов, предоставленных банками Московского региона экономике, в ноябре вырос на 0,4%

МОСКВА, 2 фев – ПРАЙМ. Объем кредитов и прочих ссуд, предоставленных кредитными организациями Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) экономике (нефинансовым организациям и физическим лицам), в ноябре 2017 года вырос на 0,4%, до 23 416,3 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

При этом удельный вес показателя в активах уменьшился до 44,9% против 45,6% на 01.11.2017.

В ноябре 2017 года объем кредитов, предоставленных нефинансовым организациям-резидентам (включая индивидуальных предпринимателей), вырос на 0,1%, до 15 297,3 млрд рублей, их удельный вес в активах сократился до 29,3% (29,9% на 01.11.2017).

Объем розничных кредитов за ноябрь текущего года вырос на 1,4%, до 6 073,0 млрд рублей, при этом их значимость в активах кредитных организаций региона по сравнению с прошлым месяцем практически не изменилась (11,6%). Доля рублевой составляющей в общем объеме потребительских кредитов по сравнению с октябрем текущего года не изменилась и составила 98,3%.



