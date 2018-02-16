Калининградская область может стать большой майнинг-фермой

СОЧИ, 16 фев - ПРАЙМ. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал, что в регионе много интересующихся криптовалютами, и пообещал, что область может в перспективе стать большой майнинг-фермой.

"У нас интересующихся достаточно много. Достаточно сложно научиться тому, чтобы это все было правильно и чтобы не спалить, условно говоря, квартиру. Поэтому у нас в Калининградской области есть майнинг-отель, мы готовы дать контакты. Ребята, которые грамотно кулеры выставят, чтобы нигде ничего не сгорело. Если вы майнер, то это к нам. Думаю, что с учетом развития тепличного хозяйства у нас и производства клубники, которую мы все лето едим, мы вполне себе сможем стать большой майнинговой фермой во всех смыслах", - сказал Алиханов РИА Новости в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

Губернатор рассказал, что сам пока не собирается покупать криптовалюту.

"Я имел не очень большой, но насыщенный опыт торговли на бирже – акции, облигации, фьючерсы, это было давно. И я понимаю, что это очень рисковые вещи. Я не обладаю средствами, с которыми готов расстаться навсегда. Держусь пока от этого подальше. Когда рынок станет более устойчивым, может быть, подумаю", - добавил он.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.