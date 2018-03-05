"Дыра" в капитале Алтайбизнес-банка составила 23 млн руб

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Совокупная разница между величиной обязательств и активов лишившегося ранее лицензии барнаульского Алтайбизнес-банка составила 23,334 миллиона рублей, следует из материалов Банка России.

Активы банка по результатам обследования насчитывали 156,737 миллиона рублей, обязательства - 180,071 миллиона.

Банк России отозвал лицензию у Алтайбизнес-банка с 19 января в связи с неисполнением банком требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность. Кроме того, регулятор заявил, что принял во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

По данным ЦБ, проблемы в деятельности Алтайбизнес-банка возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели, ориентированной на кредитование компаний, связанных с руководством кредитной организации, и, как следствие, формированием на балансе значительного объема активов низкого качества. Надлежащая оценка кредитного риска выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) банка и наличие основания для осуществления мер по предупреждению банкротства, также отмечал регулятор.

Позднее в январе Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщало, что выплаты вкладчикам Алтайбизнес-банка составят около 83,1 миллиона рублей.

По величине активов, согласно данным ЦБ, Алтайбизнес-банк на 1 декабря 2017 года занимал 512-е место в банковской системе РФ.