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Газоснабжение в Пермском крае после разгерметизации газопровода восстановлено


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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Газоснабжение потребителей в Пермском крае после разгерметизации газопровода восстановлено, сообщили РИА Новости в пресс-службе дочернего общества "Лукойла" LKOH - "Лукойл-Пермь".

"13 марта на территории Бардымского района (Пермский край) при проведении подрядчиком - ООО "Стройтехсервис", плановых ремонтных работ произошел выход газа (разгерметизация). В настоящее время отказ устранен, газоснабжение восстановлено", - сообщили в компании.

Также в компании добавили, что негативные экологические последствия отсутствуют.

Во вторник в материалах Минэнерго РФ сообщалось, что почти 8 тысяч человек остались без газа в Пермском крае из-за повреждения газопровода в населенном пункте Утяй Бардымского района. Газопровод принадлежит и обслуживается "Лукойлом".

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