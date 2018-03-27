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Вице-премьер Крыма, курирующий энергетику, подал в отставку


Компании / Энергосети

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - ПРАЙМ. Заместитель председателя правительства Крыма Владимир Серов, который курирует транспорт, сферу ЖКХ и энергетику в субъекте, подал в отставку. Об этом во вторник заявил глава региона Сергей Аксенов.

Серов занимал кресло вице-премьера кабмина республики с июля 2017 года. Ранее он возглавлял городскую администрацию Судака. На посту вице-премьера также курировал Ялту.

"Владимир Николаевич написал заявление об увольнении", - сообщил глава региона и добавил, что к Серову был ряд вопросов, в том числе - по части эффективности на посту вице-премьера.

"Есть вопросы в части эффективности его работы. К сожалению большому, работа, связанная с тем, что необходимо доходить до деталей в каждом конкретном вопросе на должном уровне, организована не была", - сообщил Аксенов.

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