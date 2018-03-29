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ЦБ РФ с 29 марта отозвал лицензию у дагестанской РНКО "Умут"


Компании / Финансы

МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Банк России с 29 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у расчетной небанковской кредитной организации "Умут" (РНКО "Умут", Дагестан, город Хасавюрт), сообщает регулятор.

"В деятельности ООО РНКО "Умут" установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и корректности направлявшейся кредитной организацией в уполномоченной орган информации по операциям, подлежащим обязательному контролю", - говорится в сообщении.

Кроме того, в четвертом квартале 2017 года РНКО "Умут" была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций, что свидетельствует о наличии в его деятельности реальной угрозы интересам кредиторов, добавляет регулятор.

Отмечается, что Банк России неоднократно применял в отношении РНКО меры надзорного реагирования, но руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности, и в сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе РНКО "Умут" с рынка банковских услуг.

В РНКО назначена временная администрация.

По величине активов, согласно данным ЦБ, РНКО "Умут" на 1 марта занимала 533-е место в банковской системе РФ.

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