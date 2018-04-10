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Завод "Русала" в Хакасии сбросил энергонагрузку с 1,01 тыс до 600 МВт


Компании / Индустрия / Металлургия

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Саяногорский алюминиевый завод "Русала" в Хакасии резко снизил энергонагрузку - с 1,010 тысячи до 600 МВт, говорится в справке-докладе о происшествии ситуационно-аналитического центра (САЦ) Минэнерго РФ.

"10 апреля в 09.40 на Саяногорском алюминиевом заводе (ОК "Русал") без предварительного уведомления диспетчерского персонала произошел сброс нагрузки в объеме 410 МВт (с 1,010 тысячи до 600 МВт)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что температура воздуха составляет 9 градусов. Ведутся аварийно-восстановительные работы.

Саяногорский алюминиевый завод - крупнейший в РФ производитель алюминиевых сплавов, третье по величине алюминиевое предприятие "Русала". Мощность завода - 542 тысячи тонн алюминия в год, персонал – более 2 тысяч человек.

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