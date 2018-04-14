FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

Главное

Инфографика

РЖД подготовили дополнительное ТЭО транспортного перехода на Сахалин


КРАСНОЯРСК, 14 апр - ПРАЙМ. РЖД подготовили дополнительное технико-экономическое обоснование (ТЭО) транспортного перехода на Сахалин с материковой части России, сообщил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов.

РЖД осенью 2017 года сообщали, что актуализированное ТЭО, финансово-экономическая модель и предложения по источникам финансирования перехода на Сахалин с материковой части России будут представлены в начале 2018 года.

"Мы ещё не выбирали (какой именно будет - ред.) транспортный переход на Сахалин. Он присутствует в нашей стратегии развития транспортной системы. Российскими железными дорогами было сделано дополнительное технико-экономическое обоснование", - сообщил Соколов в кулуарах Красноярского экономического форума.

При этом он отметил, что говорить о каком-то конкретном варианте транспортного перехода с материковой части РФ на остров Сахалин, а также его стоимости и бюджетировании преждевременно.

Вопрос о строительстве железнодорожного перехода на Сахалин прорабатывался ранее по заказу Минтранса РФ в 2013 году. Тогда были просчитаны два варианта строительства железнодорожной линии Селихино — Ныш с мостовым переходом и с тоннельным переходом стоимостью порядка 400 миллиардов рублей в ценах 2013 года.

Информационное агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятнадцатого Красноярского экономического форума.

Версия для печати

Список регионов РФ

ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ