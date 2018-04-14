РЖД подготовили дополнительное ТЭО транспортного перехода на Сахалин

КРАСНОЯРСК, 14 апр - ПРАЙМ. РЖД подготовили дополнительное технико-экономическое обоснование (ТЭО) транспортного перехода на Сахалин с материковой части России, сообщил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов.

РЖД осенью 2017 года сообщали, что актуализированное ТЭО, финансово-экономическая модель и предложения по источникам финансирования перехода на Сахалин с материковой части России будут представлены в начале 2018 года.

"Мы ещё не выбирали (какой именно будет - ред.) транспортный переход на Сахалин. Он присутствует в нашей стратегии развития транспортной системы. Российскими железными дорогами было сделано дополнительное технико-экономическое обоснование", - сообщил Соколов в кулуарах Красноярского экономического форума.

При этом он отметил, что говорить о каком-то конкретном варианте транспортного перехода с материковой части РФ на остров Сахалин, а также его стоимости и бюджетировании преждевременно.

Вопрос о строительстве железнодорожного перехода на Сахалин прорабатывался ранее по заказу Минтранса РФ в 2013 году. Тогда были просчитаны два варианта строительства железнодорожной линии Селихино — Ныш с мостовым переходом и с тоннельным переходом стоимостью порядка 400 миллиардов рублей в ценах 2013 года.

Информационное агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятнадцатого Красноярского экономического форума.