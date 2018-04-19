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"Обувь России" в I квартале увеличила выручку на 6%


Компании / Индустрия / Потребительский рынок

МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Группа компаний "Обувь России", один из крупнейших российских обувных ритейлеров, в первом квартале 2018 года увеличила консолидированную выручку на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 2,257 миллиарда рублей, сообщила компания.

Сопоставимые продажи (like-for-like, LfL) группы снизились на 10,9%. Средний чек в первом квартале увеличился на 2,4%, а количество чеков сократилось на 12,9%.

В январе-марте ритейлер открыл 34 собственных магазина. Общее количество торговых точек на 31 марта составило 569 магазинов, из них 113 — франчайзинговые. Общая торговая площадь увеличилась на 16,2%, до 43,9 тысячи квадратных метров.

"Несмотря на сдвиг сезонов, холодную погоду и позднее наступление весны, "Обувь России" в апреле наблюдает значительный рост сопоставимых продаж (LFL): в первую неделю на 10,5%, во вторую — на 21,9%, и итого за две недели апреля — на 16%", - приводятся в сообщении слова директора группы "Обувь России" Антона Титова.

"Подводя итоги деятельности компании в первом квартале, мы хотим отметить, что группа расширила сеть в полном соответствии с заявленными ранее планами. Мы намерены уже к четвертому кварталу реализовать программу по развитию сети на этот год и запустить 100 магазинов, о чем мы также объявляли ранее", - отметил Титов.

Группа "Обувь России" - крупный российский обувной ритейлер. Компания была основана в 2003 году, она развивает пять основных обувных сетей, включая сети Westfalika, "Пешеход" и Rossita. Глава "Обуви России" Антон Титов после IPO в октябре 2017 года владеет 42,7% акций управляющей компании группы, структура бизнесмена Михаила Прохорова - 15,6%. Free float составляет 39,4%.

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