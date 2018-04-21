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Министр: Крым готов к курортному сезону


Туризм / Компании / Потребительский рынок

ЯЛТА, 21 апр - ПРАЙМ. В Крыму к новому курортному сезону оборудовано более 450 пляжей, что на 60 больше чем в прошлом году, открываются новые отели, запускаются дополнительные экскурсионные маршруты, в целом инфраструктура республики готова к сезонному росту потока туристов, сообщил в интервью РИА Новости на IV Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ) министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

"Крым к курортному сезону готов. В прошлом году открылось шесть новых отелей, в 50 проведен ремонт и реконструкция. В этом году открывается еще два, реконструкция идет в 30 отелях. Номерной фонд, как и в прошлые годы, увеличится на 300-400 номеров", - сказал Волченко.

По его словам, растет и количество доступных пляжей с сервисными опциями и спасательными станциями. В этом году их будет на 63 больше, чем в прошлом. Увеличивается экскурсионная база. Кроме того, параллельно со строительством федеральной трассы "Таврида" ведется постоянная работа по улучшению муниципальной транспортной дорожной сети.

"В целом качество отдыха, качество пребывания в Крыму с каждым годом улучшается, соответственно, растет и привлекательность Крыма для туристов. Работать, безусловно, тоже есть над чем, но мы стараемся", - добавил Волченко.

Ялтинский международный экономический форум - ежегодное деловое мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Организаторы форума: правительство Крыма, фонд "ЯМЭФ" при поддержке администрации президента России. В этом году форум проходит с 19 по 21 апреля. 

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