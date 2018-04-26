FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

Главное

Инфографика

"Новатэк" продлил лицензию на Утреннее месторождение в ЯНАО до 2120 г


Экономика

МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. "Новатэк" продлил лицензию на Утреннее (Салмановское) месторождение в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) до 2120 года, сообщил заместитель председателя правления "Новатэка" Марк Джетвей.

Ранее лицензия на Утреннее месторождение действовала до 2031 года.

"Мы расширили границы Утреннего месторождения и продлили лицензию до 2120 года", - сказал Джетвей. "В первом квартале мы получили разрешение Роснедр по расширению границ участка, что увеличит запасы газа на около 6%", - отметил он.

В феврале "Новатэк" заплатил 167 миллионов рублей за расширение границ Утреннего месторождения, которое является основной ресурсной базой для проекта "Арктик СПГ-2". В октябре финансовый директор "Новатэка" Марк Джетвей говорил, что "Новатэк" прирастил запасы Утреннего месторождения на 320 миллиардов кубометров газа и 33 миллиона тонн жидких углеводородов.

Таким образом, по состоянию на конец октября 2017 года запасы Утреннего месторождения по категории ABC1+C2 составили около 1,6 триллиона кубометров природного газа и 65 миллионов тонн жидких углеводородов.

"Арктик СПГ-2" - второй проект "Новатэка", связанный с производством сжиженного природного газа, после "Ямала СПГ". Завод будет состоять из трех технологических линий мощностью 6,6 миллиона тонн в год каждая. Планируемый срок запуска первой линии - 2022-2023 год с последующим запуском остальных линий в 2024 и 2025 годах.

Версия для печати

Список регионов РФ

ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ