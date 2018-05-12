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РЖД завершили модернизацию вокзалов Саранск и Рузаевка к ЧМ по футболу


Экономика

МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. РЖД завершили модернизацию железнодорожных вокзалов Саранск и Рузаевка к проведению в России чемпионата мира по футболу, который пройдёт летом 2018 года, сообщили РИА Новости в дирекции железнодорожных вокзалов РЖД.

"Двенадцатого мая 2018 года и.о. министра транспорта РФ Максим Соколов, глава республики Мордовии Владимир Волков и начальник дирекции железнодорожных вокзалов ОАО "РЖД" Виталий Вотолевский осмотрели вокзальный комплекс Рузаевка республики Мордовия, где заявили о полном завершении работ по подготовке вокзалов Саранск и Рузаевка к чемпионату мира по футболу FIFA 2018", - сообщили в дирекции в субботу.

Строительно-монтажные работы на вокзалах Саранск и Рузаевка проводились с 2016 года по 2018 год. Общая стоимость строительных работ оценивается: вокзал Саранск – 194,5 миллиона рублей, вокзал Рузаевка – 204,5 миллиона рублей. Общая пропускная способность вокзала в Саранске в настоящее время составляет более 3 тысяч человек в час; в Рузаевке – более 2,5 тысячи человек в час. Также для обеспечения безопасности на двух вокзалах в целом установлено более 180 камер видеонаблюдения.

"В ходе модернизации на вокзалах были усовершенствованы системы охраны и пожаротушения, управление сигнализацией и эвакуацией и все инженерные сети такие, как тепло- и электроснабжение, отопление, вентиляция и водообеспечение. Обновлены внутренние пространства вокзалов, а техническое оснащение вокзалов заменено на современное и энергосберегающее", - рассказали в дирекции.

Собеседник добавил, что при подготовке к ЧМ, а также по запросу администрации Мордовии и многочисленным обращениям граждан на железнодорожных вокзалах Саранска и Рузаевки построены два новых пешеходных моста закрытого типа. Там каждый вход оборудован лифтом, а для доступа к платформам установлен наклонный спуск. На вокзалах обновлено пять пассажирских платформ.

Для маломобильных пассажиров маршрут передвижения в зданиях вокзалов обозначен тактильными плитами, установлены пассажирские лифты и пандусы с металлическими ограждениями и поручнями.

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Чемпионат мира по футболу 2018 года

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