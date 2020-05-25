МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Среди регионов России лидерами по социальным бюджетным расходам стали Сахалинская область, Москва и Санкт-Петербург. Таковы результаты проведенного РИА Новости исследования объемов социальных трат субъектов РФ.

Аутсайдерами стали Чукотка и Камчатка. Разрыв в объемах социальных расходов из консолидированных бюджетов в регионах лидерах и аутсайдерах отличается в разы.

Лидер — Сахалинская область — за прошлый год потратила на одного жителя 106,29 тысячи рублей по социальным расходам.

На втором месте Москва — 97,85 тысячи рублей

Санкт-Петербург — на третьем месте — 93,43 тысячи рублей на человека.

В топ-10 также вошли:

Ямало-Ненецкий автономный округ — 80,20 тысячи рублей,

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра — 80,05 тысячи рублей,

Тюменская область — 79,78 тысячи рублей,

Подмосковье — 72,03 тысячи рублей,

Ленинградская область — 64,78 тысячи рублей,

Ненецкий автономный округ — 63,30 тысячи рублей,

Иркутская область — 62,48 тысячи рублей.

Таким образом, возглавили рейтинг столичные и сырьевые регионы, имеющие хорошие возможности для формирования доходной части бюджетов.

При этом доля социальных статей в суммарном объеме расходов консолидированных бюджетов большинства регионов – лидеров рейтинга находится на относительно невысоком уровне, что обусловлено значительными абсолютными объемами их бюджетов.

За прошлый 2019 год суммарные доходы консолидированных бюджетов всех субъектов России выросли по отношению к 2018 году на 9,5%. Рост был зафиксирован в подавляющем большинстве регионов страны.ост доходов бюджетов позволил регионам нарастить социальные расходы.

Суммарные расходы консолидированных бюджетов российских регионов в прошлом году выросли по сравнению с 2018 годом на 14,2%, в том числе, выросли отчисления по социальным статьям.

Расходы всех субъектов РФ на образование в 2019 году увеличились на 11,3%, на культуру и кинематографию — на 8,8%, на здравоохранение — на 22,8%, на социальную политику — на 11,2%, а на физическую культуру и спорт — на 13,2%.

Составители рейтинга отнесли к социальным расходам расходы консолидированных бюджетов субъектов по следующим статьям: