МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Среди регионов России лидерами по социальным бюджетным расходам стали Сахалинская область, Москва и Санкт-Петербург. Таковы результаты проведенного РИА Новости исследования объемов социальных трат субъектов РФ.
Аутсайдерами стали Чукотка и Камчатка. Разрыв в объемах социальных расходов из консолидированных бюджетов в регионах лидерах и аутсайдерах отличается в разы.
Лидер — Сахалинская область — за прошлый год потратила на одного жителя 106,29 тысячи рублей по социальным расходам.
На втором месте Москва — 97,85 тысячи рублей
Санкт-Петербург — на третьем месте — 93,43 тысячи рублей на человека.
В топ-10 также вошли:
Ямало-Ненецкий автономный округ — 80,20 тысячи рублей,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра — 80,05 тысячи рублей,
Тюменская область — 79,78 тысячи рублей,
Подмосковье — 72,03 тысячи рублей,
Ленинградская область — 64,78 тысячи рублей,
Ненецкий автономный округ — 63,30 тысячи рублей,
Иркутская область — 62,48 тысячи рублей.
Таким образом, возглавили рейтинг столичные и сырьевые регионы, имеющие хорошие возможности для формирования доходной части бюджетов.
При этом доля социальных статей в суммарном объеме расходов консолидированных бюджетов большинства регионов – лидеров рейтинга находится на относительно невысоком уровне, что обусловлено значительными абсолютными объемами их бюджетов.
За прошлый 2019 год суммарные доходы консолидированных бюджетов всех субъектов России выросли по отношению к 2018 году на 9,5%. Рост был зафиксирован в подавляющем большинстве регионов страны.ост доходов бюджетов позволил регионам нарастить социальные расходы.
Суммарные расходы консолидированных бюджетов российских регионов в прошлом году выросли по сравнению с 2018 годом на 14,2%, в том числе, выросли отчисления по социальным статьям.
Расходы всех субъектов РФ на образование в 2019 году увеличились на 11,3%, на культуру и кинематографию — на 8,8%, на здравоохранение — на 22,8%, на социальную политику — на 11,2%, а на физическую культуру и спорт — на 13,2%.
- образование;
- культура,
- кинематография;
- здравоохранение;
- физическая культура и спорт,
- социальная политика (включает расходы на пенсионное обеспечение, социальное обслуживание населения, социальное обеспечение населения, охрану семьи и детства и другие вопросы в области социальной политики).
https://1prime.ru/regions/20200525/831505185.html