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Регионы получат 3,5 миллиарда рублей на финансирование больниц
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Правительство РФ направит 12 регионам более 3,5 миллиарда рублей на дополнительное финансирование больниц и поликлиник, сообщает пресс-служба кабмина. "Регионы получат ещё более... ПРАЙМ, 26.03.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Правительство РФ направит 12 регионам более 3,5 миллиарда рублей на дополнительное финансирование больниц и поликлиник, сообщает пресс-служба кабмина.
"Регионы получат ещё более 3,5 миллиарда рублей на дополнительное финансирование больниц и поликлиник, работающих по системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.
Отмечается, что средства направят 12 регионам России и городу Байконуру. Это позволит медицинским организациям компенсировать дополнительные расходы на помощь пациентам с коронавирусом.
Ранее на эти же цели было выделено более 25,4 миллиарда в 47 регионов России.