МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Правительство РФ направит 12 регионам более 3,5 миллиарда рублей на дополнительное финансирование больниц и поликлиник, сообщает пресс-служба кабмина. Путин поручил защитить минимальный доход россиян от списания по долгам

"Регионы получат ещё более 3,5 миллиарда рублей на дополнительное финансирование больниц и поликлиник, работающих по системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Отмечается, что средства направят 12 регионам России и городу Байконуру. Это позволит медицинским организациям компенсировать дополнительные расходы на помощь пациентам с коронавирусом.

Ранее на эти же цели было выделено более 25,4 миллиарда в 47 регионов России.