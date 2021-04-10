ГРОЗНЫЙ, 10 апр — ПРАЙМ. Темпы поста промышленного производства в Чечне за последние годы выше среднероссийских, даже в условиях коронавируса регион показал рост на 11,4%, в России — 2,6%, заявил министр экономического развития России Максим Решетников.

В пятницу министр прибыл с рабочим визитом в Грозный, провел совещание с правительством республики по вопросам социально-экономического развития Чечни.

"Большой природно-ресурсный потенциал позволяет развивать АПК и туризм. Уверенно себя чувствует промышленность – последние годы промпроизводство растет темпами выше среднероссийских. Даже в условиях ковида регион показал рост на 11,4%, Россия — 2,6%, СКФО – 6,5%", — отметил министр на совещании в Грозном.

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Министр сообщил, что на этой неделе правительство выделило 3,7 миллиарда рублей на бюджетную обеспеченность Чечни для решения первоочередных проблем, отметив необходимость активнее искать возможности для развития внутри региона. При этом федеральное правительство, по его словам, помогает создавать условия для роста инвестиционной активности за счет развития промышленных и агропарков, особых экономических зон.

Он сообщил, что Минэкономразвития России утвержден план обустройства и материально-технического оснащения особой экономической зоны (ОЭЗ) "Грозный", включающий перечень объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной инфраструктуры. По словам министра, правительству Чеченской Республики из федерального бюджета уже перечислено 382,37 миллионов рублей, а дальнейшее финансирование будет осуществляться после направления документов о подтверждении освоенных затрат. Правительство Чеченской Республики планирует привлечь пять резидентов, которые намерены создать 513 новых рабочих мест к 2023 году.

Решение о создании на территории Грозного особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа было принято правительством России в конце декабря 2019 года, под нее отведено 256 гектаров земли промышленного назначения.