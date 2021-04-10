2021-04-10T13:00:52+03:00
2021-04-10T13:00:52+03:00
2021-04-10T13:00:52+03:00
2021
https://1prime.ru/regions/20210410/833432397.html
Правительство выделило регионам средства на оснащение медучреждений
Регионы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Правительство России выделило более 1,6 миллиарда рублей регионам на оснащение медицинских, образовательных и спортивных учреждений, сообщила пресс-служба кабмина. "Более 1,6... ПРАЙМ, 10.04.2021
регионы, господдержка, финансирование, новости, экономика, регионы
https://1prime.ru/images/83343/17/833431784.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83343/17/833431784.jpg
https://1prime.ru/images/83343/17/833431783.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83343/17/833431783.jpg
https://1prime.ru/images/83343/17/833431774.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83343/17/833431774.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20210408/833415017.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Правительство России выделило более 1,6 миллиарда рублей регионам на оснащение медицинских, образовательных и спортивных учреждений, сообщила пресс-служба кабмина.
"Более 1,6 миллиарда рублей будет направлено в регионы на оснащение медицинских, образовательных и спортивных учреждений. Распоряжение о выделении этих средств из резервного фонда подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.
Отмечается, что с помощью федерального финансирования в медучреждения будет доставлено 115 автомобилей скорой помощи, а в образовательные организации поступит свыше шести тысяч комплексов для дезинфекции рук и измерения температуры.
"Детские школы искусств получат около 1,5 тысячи новых музыкальных инструментов, а для спортивных школ будет закуплено более 6 тысяч единиц инвентаря и оборудования. Спортивным учреждениям также передадут 112 комплексов для скрининговой оценки организма и тестирования уровня физической подготовки спортсменов", — добавляется в сообщении.