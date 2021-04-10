МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Правительство России выделило более 1,6 миллиарда рублей регионам на оснащение медицинских, образовательных и спортивных учреждений, сообщила пресс-служба кабмина. Названы регионы России с максимальным уровнем безработицы в 2020 году

"Более 1,6 миллиарда рублей будет направлено в регионы на оснащение медицинских, образовательных и спортивных учреждений. Распоряжение о выделении этих средств из резервного фонда подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Отмечается, что с помощью федерального финансирования в медучреждения будет доставлено 115 автомобилей скорой помощи, а в образовательные организации поступит свыше шести тысяч комплексов для дезинфекции рук и измерения температуры.

"Детские школы искусств получат около 1,5 тысячи новых музыкальных инструментов, а для спортивных школ будет закуплено более 6 тысяч единиц инвентаря и оборудования. Спортивным учреждениям также передадут 112 комплексов для скрининговой оценки организма и тестирования уровня физической подготовки спортсменов", — добавляется в сообщении.