МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Меры из послания президента по поддержке российских регионов в этом году, скорее всего, будут профинансированы за счет свободных остатков бюджета, а далее — за счет госзаимствований, сообщил замминистра финансов Владимир Колычев. Путин предложил выдавать регионам кредиты из бюджета по ставке до 3%

Президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию заявил, что российским регионам, у которых уровень коммерческой задолженности превышает 25% собственного дохода, надо заместить ее бюджетными займами с погашением до 2029 года. Президент также выступил с предложением реструктуризировать до 2029 года бюджетные кредиты регионам, предоставленные в 2020 году для противодействия пандемии.

Кроме того, Путин заявил, что регионам будет предоставлен принципиально новый инструмент развития в виде инфраструктурных бюджетных кредитов на 15 лет по ставке не более 3% годовых. По словам президента, до конца 2023 года регионам планируется выдать таких кредитов не менее чем на 500 миллиардов рублей.

"Если мы говорим про этот год, то источником финансирования для этих операций, скорее всего, будут действительно свободные остатки, а начиная со следующего года мы будем закладывать эти источники как увеличение программы заимствований", — сказал Колычев на международном банковском форуме "Казначейство".

По его словам, влияние реструктуризации коммерческой задолженности регионов с точки зрения бюджетной политики и экономики в целом не очень большое, а реструктуризация бюджетных кредитов нейтральна для банковской ликвидности и экономики.

"Третье — это предоставление специализированных бюджетных кредитов инфраструктурных на срок 15 лет. Это, естественно, повлияет на уровень чистого долга федерального центра, но этот объем тоже не очень большой, он растянут на три года, порядка 500 миллиардов рублей", — добавил Колычев.

Минфин ранее сообщал, что в 2021 году окажет поддержку регионам на 176 миллиардов рублей для снижения коммерческой задолженности до 25% от их собственных доходов.