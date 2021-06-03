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Хуснуллин считает, что вопрос с водой в Крыму принципиально решен
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Вопрос с обеспечением Крыма водой принципиально решен, сегодня она подается без ограничений, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на Петербургском международном... ПРАЙМ, 03.06.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — ПРАЙМ, Дарья Ураева. Вопрос с обеспечением Крыма водой принципиально решен, сегодня она подается без ограничений, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на Петербургском международном экономическом форуме.
"У нас с водоснабжением Крыма на сегодняшний день, я считаю, ситуация принципиально решена. Вода подается без ограничений. Водохранилища сегодня наполнены водой, мы пробурили большее количество скважин, чем планировали", — сказал Хуснуллин.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма была введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.