С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — ПРАЙМ, Дарья Ураева. Вопрос с обеспечением Крыма водой принципиально решен, сегодня она подается без ограничений, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на Петербургском международном экономическом форуме.

"У нас с водоснабжением Крыма на сегодняшний день, я считаю, ситуация принципиально решена. Вода подается без ограничений. Водохранилища сегодня наполнены водой, мы пробурили большее количество скважин, чем планировали", — сказал Хуснуллин.

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма была введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.