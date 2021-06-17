МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Правительство России выделило 6,9 миллиарда рублей на завершение дорожных работ в шести субъектах РФ, сообщила пресс-служба кабмина. Правительство выделит еще 4,5 миллиарда рублей на кешбэк на детский отдых

"Еще 6,9 миллиарда рублей будет направлено регионам на завершение строительства автомобильных дорог и мостов. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

В частности, с помощью федеральной поддержки помогут ускорить возведение объектов дорожной инфраструктуры, таких как мост через реку Зею в Амурской области, дорожный обход города Калуги на участке Анненки – Жерело, мост через реку Большой Енисей в Туве и мост через реку Свирь в Ленинградской области. Кроме того, в Северной Осетии завершат реконструкцию тоннеля, ведущего к туристическому комплексу "Мамисон", а в Карелии закончат ремонт участка автодороги Олонец – Вяртсиля.

Уточняется, что эти работы ведутся в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и государственной программы "Развитие транспортной системы".

В начале месяца на заседании правительства Мишустин отметил, что практически все эти объекты находятся в высокой степени готовности.