2021-07-15T05:41:50+03:00
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2021-07-15T05:41:50+03:00
2021
https://1prime.ru/regions/20210715/834202092.html
Власти утвердили возмещение регионам потерь от стимулирования инвестиций
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https://россиясегодня.рф
Регионы России, которые внедрили инвестиционный налоговый вычет (ИНВ), получат компенсацию выпадающих доходов, пишет "Коммерсант". Возмещению подлежат две трети потерь региона от... ПРАЙМ, 15.07.2021
налоги, ниу вшэ, регионы, инвестиции, правительство рф, новости, экономика, регионы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Регионы России, которые внедрили инвестиционный налоговый вычет (ИНВ), получат компенсацию выпадающих доходов, пишет "Коммерсант".
Возмещению подлежат две трети потерь региона от предоставления льготы в 2020 году, сумма не должна превышать 200 миллионов рублей на одну компанию, постановил кабмин. Исключение составят игорный бизнес, финансовая деятельность и добыча полезных ископаемых, сообщило издание.
Получить льготы по ИНВ смогут только те субъекты, которые ввели инвестиционный стандарт.
Речь идет о системе сопровождения инвестпроектов. Она включает создание реестра проектов и инвестиционной карты региона, принятие субъектом инвестиционной декларации и свода инвестправил, рассказал "Коммерсант".