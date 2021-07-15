МОСКВА, 15 июл  — ПРАЙМ.  Регионы России, которые внедрили инвестиционный налоговый вычет (ИНВ), получат компенсацию выпадающих доходов, пишет "Коммерсант".

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Возмещению подлежат две трети потерь региона от предоставления льготы в 2020 году, сумма не должна превышать 200 миллионов рублей на одну компанию, постановил кабмин. Исключение составят игорный бизнес, финансовая деятельность и добыча полезных ископаемых, сообщило издание.

Получить льготы по ИНВ смогут только те субъекты, которые ввели инвестиционный стандарт.

Речь идет о системе сопровождения инвестпроектов. Она включает создание реестра проектов и инвестиционной карты региона, принятие субъектом инвестиционной декларации и свода инвестправил, рассказал "Коммерсант".