МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Тыва, Ингушетия и Кабардино-Балкария стали регионами с наибольшим уровнем бедности в 2020 году, следует из презентации директора департамента информационных технологий Минтруда Андрея Лебедева. Назван регион, который может стать российской Исландией

Согласно представленной им "Карте бедности — 2020", уровень бедности в стране составит 12,1%, это 17,8 миллиона человек.

"Наибольший уровень бедности: Республика Тыва (34,1%), Республика Ингушетия (30%), Кабардино-Балкарская Республика (24,2%)", — говорится в презентации, представленной им на пленарной сессии форума "Сообщество".

По словам Лебедева, для выхода из бедности людям нужна максимально эффективная форма занятости, а также социальная сфера, в том числе соцконтракт.