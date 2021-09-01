Президент РФ Путин прилетел во Владивосток, где он примет участие в ряде встреч и мероприятий
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МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин прилетел во Владивосток.
Глава государства в День знаний пообщается со школьниками. Кроме того, Путин примет участие в церемонии подписания "Добровольных обязательств" компаниями по защите детей в цифровой среде" и открытии социальных объектов в Дагестане.
В конце рабочего дня президент РФ проведет встречу с приморским губернатором Олегом Кожемяко.