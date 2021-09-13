ИРКУТСК, 13 сен — ПРАЙМ. Власти Иркутской области выплатят семьям погибших в авиакатастрофе по 1 миллиону рублей, пострадавшим — по 500 тысяч рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона. Самолет L-410 совершил жесткую посадку в Иркутской области и загорелся

Самолет L-410, летевший по маршруту Иркутск — поселок Казачинское (Иркутская область), 12 сентября в 18.15 мск совершил жесткую посадку в четырех километрах от пункта назначения. На борту находились 16 человек: два члена экипажа и 14 пассажиров. МЧС сообщало, что четыре человека погибли, 12 госпитализированы. Позже власти региона сообщили, что в больнице остаются 11 человек, три из них в реанимации, их бортом санавиации перевезут в Иркутск.

"Семьям погибших и пострадавшим в обязательном порядке будет оказана материальная помощь. Родным погибших — по 1 млн рублей, пострадавших в тяжёлом состоянии — по 500 тыс рублей, в среднем — по 250 тыс рублей, в легкой — по 100 тыс рублей", — сообщил собеседник агентства.

Глава региона Игорь Кобзев сообщил в своем Instagram, что в связи с трагедией он вынужден прервать поездку по территориям и вылететь к месту происшествия для координации работы. На понедельник он запланировал провести заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации транспорта. Расследовать обстоятельства крушения самолета будут сотрудники центрального аппарата Следственного комитета России.