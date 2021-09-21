МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости поддержать родственников погибших и самих пострадавших при стрельбе в университете в Перми. Мишустин заявил о восстановлении рынка труда в России

Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли шесть человек. По данным Минздрава, 24 человека получили ранения. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство".

"Крайне важно поддержать пострадавших и родственников погибших, не оставлять людей один на один с этой бедой. Все они находятся под наблюдением врачей и получают нужное лечение. Те, кто в тяжелом состоянии, перевезены спецбортом МЧС в Москву", — сказал Мишустин на совещании с правительством.

Премьер-министр поручил кабмину принять все необходимые меры для своевременных выплат семьям погибших и пострадавшим в Перми, на их поддержку выделят более 18 миллионов рублей, размер компенсации составит от 200 тысяч до 1 миллиона рублей. Мишустин рассказал о ходе подготовки бюджета на 2022-2024 годы

Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли шесть человек. По данным Минздрава, 24 человека получили ранения. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство".

"Правительство по поручению президента оказывает всю возможную помощь, в том числе финансовую. Подписано распоряжение о выделении на эти цели около 18,5 миллиона рублей. Пострадавшие и семьи тех, кто ушел из жизни, получат единовременные компенсации. Их размер составит от 200 тысяч рублей до 1 млн рублей. Прошу принять все необходимые меры, чтобы люди своевременно, без задержек и проволочек получили положенные им выплаты", — сказал Мишустин на совещании с правительством.