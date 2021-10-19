МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин предупредил регионы, что им не хватит бюджетных средств в качестве поддержки, если они не будут должным образом управлять своим имуществом.

В качестве примера глава государства привел работу одной коммерческой компании, арендующей объекты инфраструктуры в морском порту Выборга.

"Перечислила Росморпорту 21 миллион рублей. А сама эта коммерческая структура заработала 1,2 миллиарда рублей, в том числе и за сдачу объектов инфраструктуры в субаренду. То есть ей отдали все за копеечку, а она сдает в субаренду и денежки зарабатывает", — рассказал Владимир Путин на президиуме Госсовета, посвященном транспортной стратегии РФ до 2030 года.

"Если мы так будем хозяйствовать дальше, тогда никаких федеральных бюджетных денег не хватит", — заявил он Путин.

Также глава государства согласился с министром финансов РФ Антоном Силуановым в том, что получить федеральные средства — "самый простой способ". "Мы часто критически относимся к тем мерам, которые предлагаются экономическим блоком, в том числе минфином, но в данном случае мне трудно с ним не согласиться", — подчеркнул Путин.