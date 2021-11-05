МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Задымление произошло на Таштагольском руднике в Кемеровской области, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЕВРАЗа. На руднике "Интернациональный" в Якутии произошло обрушение породы

"На Таштагольском руднике произошло задымление. Людей выводят на поверхность. Пострадавших нет. Прибывший наряд ВГСЧ (военизированной горноспасательной части — ред.) в настоящее время приступил к ликвидации задымления", — рассказали в пресс-службе.

По данным компании, очаг задымления на Таштагольском руднике в Кузбассе уже ликвидирован.

"Очаг задымления уже ликвидирован. Ведется проветривание и проливка", — сообщили в пресс-службе.

Собеседница агентства уточнила, что эвакуированы порядка 200 горняков.

МЧС РФ подтвердило информацию о пожаре на шахте в Кузбассе, пострадавших нет, люди выводятся.

"Пятого ноября поступило сообщение о происшествии в Кемеровской области на шахте Таштагольская АО "Евразруда". По прибытии к месту вызова установлено, что происходит возгорание на горизонте минус 350 метров. По предварительной информации, пострадавших нет", — говорится в сообщении МЧС РФ.

Подчеркивается, что в шахте находится порядка 230 горных рабочих, на момент возникновения пожара на аварийном участке находилось шесть человек, люди выводятся из шахты.

Отмечается, что на месте работают спасатели ВГСЧ (военизированной горноспасательной части) МЧС России. Всего привлечено более 25 человек и 4 единиц техники, дальнейшая информация уточняется, говорится в сообщении.