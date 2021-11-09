МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Государственный долг регионов РФ по итогам девяти месяцев 2021 года вырос на 2,4% и составил 2,556 триллиона рублей. Объем госдолга вырос в 22 регионах РФ, в 16 — не изменился и в 47 — снизился. Аналитики сообщили об укреплении кредитного здоровья россиян

По данным Министерства финансов РФ, суммарный объем государственного долга всех субъектов РФ по итогам девяти месяцев 2021 года вырос на 2,4%, составив 2,556 триллиона рублей. В абсолютном выражении госдолг вырос на 59,6 миллиардов рублей, и основной вклад в его увеличение внесла Москва.

Объем муниципального долга составил 355,6 миллиарда рублей, что на 8,2% ниже, чем в начале 2021 года. Суммарный объем государственного долга всех субъектов РФ и долга муниципальных образований, входящих в состав субъектов РФ, на 1 октября 2021 года составил 2,911 триллиона рублей, что на 1% выше, чем в начале года.

В структуре госдолга бюджетных кредитов больше половины

В структуре суммарного госдолга регионов РФ продолжает сокращаться доля банковских кредитов: по итогам 9 месяцев 2021 года она составляет всего 8,8% против 22,8% в начале года. При этом растут доли бюджетных кредитов и государственных ценных бумаг, на которые приходится 55,4% и 34% соответственно. Стоит отметить, что за прошедшие три квартала текущего года регионы погасили более 342 миллиардов рублей коммерческой задолженности, которая была заменена на бюджетные кредиты (+313 миллиардов рублей) и государственные ценные бумаги (+99 миллиардов рублей). Доля государственных гарантий составляет 1,5%.

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На 1 октября 2021 года объем государственного долга вырос в 22 регионах РФ, в 47 регионах госдолг снизился и в 16 — не изменился. В последнюю группу входит Севастополь, где государственный долг по-прежнему отсутствует.

Сахалинская область стала лидером по темпам снижения государственного долга, полностью погасив в 2021 году коммерческий кредит и войдя в группу регионов, в которых госдолг отсутствует. На втором месте — Тюменская область, чей госдолг за девять месяцев текущего года снизился на 70,6% за счет погашения задолженности по государственным гарантиям. На третьем месте — Пермский край, чья задолженность снизилась на 63,5% после погашения коммерческого кредита на 26 миллиардов рублей. В третьем квартале 2021 года Ненецкий автономный округ, занявший 4 место по темпам снижения долга, полностью погасил бюджетный кредит, благодаря чему общая сумма регионального госдолга сократилась на 56,5%. Кроме того, в Тверской области и Ямало-Ненецком автономном округе за прошедший период объем госдолга сократился на 32,7% и 30,6% соответственно. В четырех регионах — Республике Алтай, Курской области, Магаданской области и Приморском крае — объем госдолга к 1 октября 2021 года снизился более чем на 20%. Еще в 13 российских регионах госдолг снизился более чем на 10%.

Самый значительный рост объема государственного долга зафиксирован в Москве (+384,8%). Весной 2021 года столица выпустила новые облигационные займы, которые в структуре госдолга составляют 100% его объема. В Республике Тыва объем государственного долга вырос на 54,7%, в Республике Башкортостан — на 47,6%, в Республике Ингушетия — на 46,6%. Объем госдолга Тывы и Ингушетии увеличился за счет наращивания задолженности по бюджетным кредитам, Башкортостана — за счет нового облигационного выпуска. Кроме того, на 38,8% вырос объем госдолга в Томской области и на 33,8% — в Ярославской области. В обоих регионах полностью погашена задолженность по банковским кредитам, но суммарных объем увеличился за счет наращивания задолженности по бюджетных кредитам. Еще в четырех регионах объем государственного долга вырос на 10-21%.

Треть объема госдолга приходится на шесть регионов РФ

На 1 октября 2021 года самый высокий объем государственного долга наблюдается в Московской области — 268,5 миллиардов рублей. За девять месяцев текущего года объем областного госдолга вырос на 3,3%: в первом полугодии наблюдалось его снижение за счет частичного погашения коммерческой задолженности, но в третьем квартале региональные власти получили бюджетный кредит, что и отразилось на общем уровне госдолга. На втором месте по объему госдолга после выпуска в 2021 году трех облигационных займов находится Москва, чей госдолг составляет 145,4 миллиарда рублей. На третьем месте — Свердловская область с объемом госдолга в 106,1 миллиардов рублей, который за девять месяцев сократился на 7,3% благодаря частичному снижению и задолженности по коммерческим кредитам, и по госгарантиям. Следом за ней расположились: Краснодарский край с госдолгом в 101,1 миллиардов рублей, который по итогам трех кварталов 2021 года снизился на 1%, Республика Татарстан, чей госдолг составляет 97,2 миллиардов рублей (-1%) и Санкт-Петербург с госдолгом в 85 миллиардов рублей, который в текущем году не изменился. На эти шесть регионов РФ приходится более 30% суммарного регионального госдолга.

Уровень долговой нагрузки регионов РФ снижается Задолженность по кредитам банкам Московского региона за 9 месяцев выросла

Для определения уровня долговой нагрузки регионов эксперты Рейтингового агентства "РИА Рейтинг" по заказу АЭИ ПРАЙМ провели исследование и составили очередной рейтинг субъектов РФ по уровню долговой нагрузки, который отражает картину распределения региональных долгов и их динамику по итогам девяти месяцев 2021 года. В рейтинге использовались данные Федерального казначейства и Минфина РФ о долговых обязательствах субъектов РФ. В качестве меры долговой нагрузки в рейтинге использовалось отношение государственного долга субъекта РФ на 1 октября 2021 года к налоговым и неналоговым доходам регионального бюджета за последние двенадцать месяцев (с 01.09.2020 г. по 01.09.2021 г.).

Общероссийский уровень долговой нагрузки после непродолжительного роста снова снизился и составил 23,9%, что на 3,4 п. п. ниже по сравнению с 1 января 2021 года. Диапазон значений в региональном разрезе немного сократился и варьируется от 0% в Севастополе и Сахалинской области до 175,2% в Республике Мордовия.

Низкий уровень долговой нагрузки по итогам трех кварталов 2021 года зафиксирован в 12 регионах и по сравнению с началом года их количество не изменилось. В Сахалинской области и Севастополе государственный долг отсутствует. Состав лидирующей группы, где государственный долг составляет менее 10% от объема налоговых и неналоговых доходов бюджетов, за прошедшие девять месяцев пополнился Ненецким автономным округом. На 1 октября 2021 года в нее входят: Тюменская область (0,4%), Ленинградская область (2%), Алтайский край (2,6%), Ямало-Ненецкий автономный округ (3,3%), Приморский край (3,5%), Москва (4,8%), Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (5,1%), Ненецкий автономный округ (5,4%), Республика Крым (6,2%) и Владимирская область (6,5%). Почти во всех перечисленных регионах долговая нагрузка за девять месяцев 2021 года сократилась или не изменилась, за исключением Москвы и Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

В целом в 29 регионах РФ государственный долг на 1 октября 2021 года превышает 50% от объема налоговых и неналоговых доходов бюджета, из них в 14 субъектах РФ госдолг превышает 70% налоговых и неналоговых доходов и из них в четырех регионах долговая нагрузка превышает 100%. Стоит отметить, что в трех регионах из четырех из последней группы по итогам девяти месяцев 2021 года наблюдается положительная динамика долговой нагрузки: и в Республике Мордовия, и в Республике Хакасия, и в Удмуртской Республике отношение госдолга к налоговым и неналоговым доходам заметно снизилось в основном за счет существенного роста доходов. Объемы госдолга в перечисленных регионах сократились незначительно. Но по итогам третьего квартала 2021 года группу пополнила Томская область, чья долговая нагрузка превысила 100% рубеж из-за роста объема госдолга на 38,8%.

В подавляющем большинстве регионов долговая нагрузка снизилась

Уровень долговой нагрузки в большинстве российских регионов по итогам трех кварталов 2021 года снизился: на 1 октября 2021 года отношение госдолга к налоговым и неналоговым доходам сократилось в 74 регионах РФ. Наиболее существенное сокращение наблюдается в Республике Хакасия, где за счет опережающего роста налоговых и неналоговых доходов (+46%) снизилось долговое давление на бюджет на 32,4 п.п., хотя при этом объем госдолга сократился всего на 1,7%. Таким образом, отношение госдолга к налоговым и неналоговым доходам республиканского бюджета составляет 105,1%. Долговая нагрузка Республики Карелия сократилась на 29,8 п.п. как за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов (+51%), так и снижения госдолга (-13,3%). Пермский край погасил свою задолженность по коммерческим кредитам, что помогло сократить госдолг на 64%. Кроме того, в регионе выросли налоговые и неналоговые доходы краевого бюджета (+52%), что привело к снижению долговой нагрузки на 29,5 п.п. до 11,1%. В Удмуртской Республике и Новгородской области долговая нагрузка сократилась на 25,7 п.п. и 20,8 п.п. соответственно за счет существенного роста налоговых и неналоговых доходов бюджетов.

Лидером по отрицательной динамике стала Томская область, где долговая нагрузка выросла на 24,1 процентных пункта в основном за счет роста объема государственного долга на 38,8%. В Республике Ингушетия уровень долговой нагрузки вырос на 13,7 п.п., что обусловлено опережающим ростом объема госдолга (+46,6%) по сравнению с ростом объемов налоговых и неналоговых доходов бюджета (+26,5%). Долговая нагрузка в Республике Тыве выросла за 9 месяцев 2021 года на 13,3% за счет наращивания задолженности на 54,7%, но рост налоговых и неналоговых доходов бюджета (+22,6%) помог немного сдержать увеличение долгового бремени региона. Долговая нагрузка в Ярославской области выросла на 10,4 п.п., причиной чему так же стало опережающее увеличение объемов госдолга (+33,8%) при росте налоговых и неналоговых доходов на 14,5%. Еще в шести регионах РФ уровень долговой нагрузки за 9 месяцев 2021 года вырос не более чем на 10 п.п..

Рейтинг субъектов РФ по уровню долговой нагрузки в PDF-формате >>