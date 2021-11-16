ПЯТИГОРСК, 16 ноя — ПРАЙМ. Единый институт развития СКФО, созданный на базе АО "Курорты Северного Кавказа", официально сменил название АО "Кавказ.РФ", сообщает компания. Отели под международными брендами впервые начнут работу в Анапе

"Единый институт развития Северо-Кавказского федерального округа, созданный на базе АО "Курорты Северного Кавказа", получил новое наименование АО "Кавказ.РФ". Функционал компании значительно расширен и обновлен", — говорится в публикации.

Отмечается, что горные курорты "Архыз", "Эльбрус", "Ведучи" и зарождающийся "Мамисон" остаются под управлением организации, на них продолжится строительство горнолыжной инфраструктуры. Согласно данным компании, наряду с этим продолжится финансирование инвестпроектов в реальном секторе экономики Северного Кавказа на условиях новой инвестиционной политики.

"Среди ключевых задач — содействие в формировании благоприятного инвестиционного климата на Северном Кавказе, управление ОЭЗ туристско-рекреационного типа, развитие туристического потенциала на внутреннем и мировом рынках, создание условий для "открытого" бизнеса. Будет создан единый центр компетенций для реализации экономического потенциала Северного Кавказа и создания новых точек роста экономик регионов. Работа будет строиться по принципу "одно окно", подход позволит сократить количество административных процедур по поддержке инвесторов", — отметили в пресс-службе.

Основными целями, стоящими сейчас перед обществом, являются рост числа мест размещения в регионе, увеличение притока частных инвестиций, создание и сохранение рабочих мест, обеспечение роста турпотока, добавлено в релизе.

"До конца года будет сформирована наша стратегия на ближайшие 10 лет, наша цель — не дублировать существующие инструменты государственной политики, а воплотить в себе действительно недостающие меры поддержки и функции. К примеру, координацию в части предоставления консультационных услуг инвесторам и инициаторам проектов по действующим на Северном Кавказе механизмам господдержки и оказание содействия в их получении", — пояснил генеральный директор "Кавказ.РФ" Хасан Тимижев, слова которого цитируются в публикации.

В апреле 2021 года были упразднены АО "Корпорация развития Северного Кавказа" и АО "Курорт Эльбрус", их функционал был передан в объединенный институт развития.