МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Один человек погиб при задымлении шахты "Листвяжная" в Кузбассе, сообщила администрация правительства региона в своем Telegram-канале. Спасатели вывели из задымленной шахты в Кузбассе 236 горняков из 285

"Один человек погиб", — говорится в релизе.

В правительстве региона также сообщили, что число пострадавших при задымлении шахты "Листвяжная" в Кемеровской области увеличилось до 43.

"На 12.00 (08.00 мск), в Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров доставлено 43 пострадавших. Двое — в тяжелом состоянии, 41 — легкой и средней тяжести", — говорится в релизе.

Задымление на шахте началось сегодня около 08.30 (04.30 мск), она расположена в поселке городского типа Грамотеинский города Белово. По последним данным МЧС РФ, в шахте находились 285 человек. 236 из них уже вывели на поверхность.

Холдинговая компания "СДС-Уголь" окажет помощь семье погибшего в четверг при ЧП на шахте "Листвяжная" горнорабочего, сообщила РИА Новости представитель холдинга, которому принадлежит шахта.

"Безусловно, семье погибшего будет оказана помощь", — сказала собеседница агентства, не уточнив подробностей.

Шахта "Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в России, и отрабатывает запасы Егозово-Красноярского угольного месторождения. Работает в связке в одноименной обогатительной фабрикой в том же Белово — одной из самых мощных в России по переработке энергетических углей.